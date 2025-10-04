Galopprennbahn: Saisonfinale mit XXL-Rennen

Das Rennen um 14 Uhr ist mit 25.000 Euro dotiert und der sportliche Höhepunkt des Renntags. Es führt über eine Distanz von 3.300 Metern und gilt als das längste Flachrennen in Deutschland. Ein weiterer Höhepunkt ist das mit 52.000 Euro dotierte BBAG-Auktionsrennen. Das erste von sieben Galopprennen startet bereits um 12 Uhr. Die Rennbahn hat zudem ein großes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. U. a. stehen Ponyreiten und eine Hüpfburg auf dem Programm.