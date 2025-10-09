A40: Mehrere Verletzte bei Unfällen

Die A40 musste gestern Abend in Fahrtrichtung Duisburg vollgesperrt werden. Zwischen der Anschlussstelle Mülheim-Styrum und dem Autobahnkreuz Kaiserberg war es im Abstand von wenigen hundert Metern zu zwei Unfällen gekommen. Das hat uns die Feuerwehr Mülheim gesagt. Bei den Unfällen wurden drei Menschen leicht verletzt.





© Feuerwehr Mülheim