A40: Mehrere Verletzte bei Unfällen
Veröffentlicht: Donnerstag, 09.10.2025 06:14
Die A40 musste gestern Abend in Fahrtrichtung Duisburg vollgesperrt werden. Zwischen der Anschlussstelle Mülheim-Styrum und dem Autobahnkreuz Kaiserberg war es im Abstand von wenigen hundert Metern zu zwei Unfällen gekommen. Das hat uns die Feuerwehr Mülheim gesagt. Bei den Unfällen wurden drei Menschen leicht verletzt.
Einige der beteiligten Autos hatten erhebliche Schäden, sagt die Feuerwehr. ÖL war auf die Fahrbahn gelaufen. Für die Reinigung musste eine Spezialfirma angefordert werden. Laut Autobahnpolizei konnte die A40 in Fahrtrichtung Duisburg gegen 22:30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.