Ruhrbahn bekommt Millionenförderung

Die Ruhrbahn bekommt für die Modernisierung ihres Straßenbahnnetzes 104 Millionen Euro vom Bund. Das hat das Verkehrsunternehmen mitgeteilt. Mit dem Geld wird die Leit- und Sicherungstechnik bei der Ruhrbahn auf den neusten Stand gebracht. Diese Technik umfasst unter anderem Stellwerke und Fahrassistenzsysteme.

© Martin Möller / Funke Foto Services