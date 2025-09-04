Navigation

Ruhrbahn bekommt Millionenförderung

Veröffentlicht: Donnerstag, 04.09.2025 09:03

Die Ruhrbahn bekommt für die Modernisierung ihres Straßenbahnnetzes 104 Millionen Euro vom Bund. Das hat das Verkehrsunternehmen mitgeteilt. Mit dem Geld wird die Leit- und Sicherungstechnik bei der Ruhrbahn auf den neusten Stand gebracht. Diese Technik umfasst unter anderem Stellwerke und Fahrassistenzsysteme.

© Martin Möller / Funke Foto Services

Die neue Technik soll den Bahnbetrieb sicherer, leistungsfähiger und zuverlässiger machen. Insgesamt werden dafür in Mülheim und Essen rund 180 Millionen Euro investiert. Laut Ruhrbahn handelt es sich um das größte Einzelvorhaben zur Modernisierung der städtischen Schienennetz in NRW. 

