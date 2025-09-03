Navigation

U18: Bauarbeiten bis Ende 2026

Veröffentlicht: Mittwoch, 03.09.2025 05:12

Fahrgäste der Ruhrbahn-Linie U18 müssen noch für längere Zeit mit einem geänderten Takt leben. Statt üblicherweise alle zehn Minuten verkehren die Bahnen zwischen Mülheim und Essen bis auf Weiteres nur noch im 15-Minuten-Takt.

© Martin Möller / Funke Foto Services

Angekündigt hatte das die Ruhrbahn bereits im Juni. Als Grund wird die Sanierung des Bahnhofs Wickenburgstraße in Essen genannt. Hier ist wegen der Bauarbeiten nur ein Gleis frei. Die U-Bahnen werden hier wechselseitig durchgelassen. Für Irritationen hat zwischendurch gesorgt, dass der geänderte Takt auf den Anzeigen nur bis Ende der Sommerferien angekündigt war. Jetzt wird auf den Anzeigen Ende April 2026 genannt. Aber auch dann wird laut Ruhrbahn noch nicht Schluss sein. Dann endet lediglich der erste Bauabschnitt. Der zweite Teil der Sanierung soll bis Ende 2026 laufen.

