Neue Anlaufstelle für Besucher wird gebaut
Veröffentlicht: Freitag, 17.10.2025 14:00
Der Landschaftspark Duisburg-Nord bekommt ein neues Besucherzentrum. Möglich wird es durch Fördergeld, dass jetzt zugesagt wurde. Mehr als drei Millionen Euro fließen aus Fördertöpfen der EU nach Duisburg. Das hat uns der Regionalverband Ruhr gesagt.
Das neue Besucherzentrum soll nicht nur alle Infos zum Landschaftspark bieten ,sondern, es soll darin erstmals auch die Arbeits- und Sozialgeschichte des Hüttenwerks thematisiert werden. Für das Besucherzentrum wird ein bisher ungenutztes Gebäude umfassend saniert. Bis 2028 soll es fertig werden.