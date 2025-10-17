Neue Anlaufstelle für Besucher wird gebaut

Das neue Besucherzentrum soll nicht nur alle Infos zum Landschaftspark bieten ,sondern, es soll darin erstmals auch die Arbeits- und Sozialgeschichte des Hüttenwerks thematisiert werden. Für das Besucherzentrum wird ein bisher ungenutztes Gebäude umfassend saniert. Bis 2028 soll es fertig werden.