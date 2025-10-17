Navigation

Neue Anlaufstelle für Besucher wird gebaut

Veröffentlicht: Freitag, 17.10.2025 14:00

Der Landschaftspark Duisburg-Nord bekommt ein neues Besucherzentrum. Möglich wird es durch Fördergeld, dass jetzt zugesagt wurde. Mehr als drei Millionen Euro fließen aus Fördertöpfen der EU nach Duisburg. Das hat uns der Regionalverband Ruhr gesagt.

© Stefan Arend/ FUNKE Foto Services

Das neue Besucherzentrum soll nicht nur alle Infos zum Landschaftspark bieten ,sondern, es soll darin erstmals auch die Arbeits- und Sozialgeschichte des Hüttenwerks thematisiert werden. Für das Besucherzentrum wird ein bisher ungenutztes Gebäude umfassend saniert. Bis 2028 soll es fertig werden.

Weitere Meldungen

Mülheim: Überdurchschnittlich viele alte Wohnungen

Lokalnachrichten In Mülheim sind viele Wohngebäude stark sanierungsbedürftig. Rund 77 Prozent der insgesamt 89.500 Wohnungen sind älter als 45 Jahre. Das entspricht etwa 69.

U18: Bauarbeiten bis Ende 2026

Lokalnachrichten Fahrgäste der Ruhrbahn-Linie U18 müssen noch für längere Zeit mit einem geänderten Takt leben.

Finanzspritze für die Denkmalpflege

Lokalnachrichten Mülheim bekommt für die Instandhaltung von Denkmälern im Stadtgebiet über 274.000 Euro vom Land. Das hat ein Sprecher im Landtag NRW gesagt.

skyline