Mülheim: Überdurchschnittlich viele alte Wohnungen

Eine aktuelle Analyse des Pestel-Instituts zeigt, dass der Energieverbrauch der Wohngebäude in Mülheim pro Quadratmeter 3,4 Prozent über dem bundesweiten Durchschnitt liegt. Um die Klimaziele bis 2045 zu erreichen, sind umfassende Sanierungen notwendig, heißt es. Die Kosten für energetische Sanierungen in Mülheim werden auf rund 307 Millionen Euro pro Jahr geschätzt – und das über einen Zeitraum von 20 Jahren. Hauseigentümer stünden vor der Herausforderung, diese Investitionen zu stemmen. Gleichzeitig könnten Sanierungen Arbeitsplätze im Baugewerbe sichern, das aktuell unter der Wohnungsbaukrise leidet, sagt der Bundesverband des Baustoff-Fachhandels, der die Zahlen ausgewertet hat.