Navigation

U-Bahnhof Stadtmitte: Rolltreppen werden erneuert

Veröffentlicht: Sonntag, 24.08.2025 08:00

Die Ruhrbahn macht mit ihrer Erneuerung der Rolltreppen an Mülheimer U-Bahnstationen weiter. Ab morgen (25.8.) starten die Arbeiten am Halt Stadtmitte.

© Martin Möller /Funke Foto Services

Zwei Treppen am Eingang Leineweber-/ Schloßstraße werden neu gemacht. Diese führen von der Verteilerebene zum Bahnsteig. Für die Dauer der Arbeiten können beide Fahrtreppen nicht genutzt werden, heißt es. Alternativ sollen wir den Aufzug am Eingang Schloßstraße oder die Fahrtreppen am Eingang Löhberg nutzen. Die Erneuerung der Fahrtreppen soll bis zum 20. November dauern. Laut Ruhrbahn fallen Kosten von 930.000 Euro an. 60 Prozent der Summe werden aus Fördertöpfen bezahlt, heißt es.

Weitere Meldungen

Wasserrohr platzt - Straße in Dümpten gesperrt - MIT UPDATE!

Lokalnachrichten Update: +++ RWW kann heute noch kein verlässliches Ende der Baustelle nennen - ein Sprecher schätzt, dass die Straße Anfang bis Mitte der nächsten Woche frühestens freigegeben

Vollsperrung auf dem Pfälzer Weg - UPDATE

Lokalnachrichten +++ Update 31.07.: Laut Stadt bleibt der Pfälzer Weg voraussichtlich bis einschließlich Montag (4.8.) vollgesperrt. +++In Saarn ist der Pfälzer Weg bis auf Weiteres vollgesperrt.

Eine Straßenbarke in Nahaufnahme.

Vollsperrung auf der Heißener Straße

Lokalnachrichten Der Mülheimer Energieversorger, die medl GmbH, sperrt ab heute (25.07.) die Heißener Straße - zwischen der Straße Klöttschen und der Uhlandstraße.

skyline