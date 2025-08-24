U-Bahnhof Stadtmitte: Rolltreppen werden erneuert

Zwei Treppen am Eingang Leineweber-/ Schloßstraße werden neu gemacht. Diese führen von der Verteilerebene zum Bahnsteig. Für die Dauer der Arbeiten können beide Fahrtreppen nicht genutzt werden, heißt es. Alternativ sollen wir den Aufzug am Eingang Schloßstraße oder die Fahrtreppen am Eingang Löhberg nutzen. Die Erneuerung der Fahrtreppen soll bis zum 20. November dauern. Laut Ruhrbahn fallen Kosten von 930.000 Euro an. 60 Prozent der Summe werden aus Fördertöpfen bezahlt, heißt es.