Finanzspritze für die Denkmalpflege

Veröffentlicht: Montag, 01.09.2025 11:45

Mülheim bekommt für die Instandhaltung von Denkmälern im Stadtgebiet über 274.000 Euro vom Land. Das hat ein Sprecher im Landtag NRW gesagt.

© Martin Möller - FUNKE Foto Services

Konkret fließt eine Fördersumme von 257.500 Euro für drei Einzelprojekte zur Instandhaltung von Fachwerkgebäuden sowie eine zusätzliche Pauschalförderung von 16.800 Euro in die Stadtkasse. Insgesamt stellt das Land in diesem Jahr für Kommunen und Gemeinden 11,5 Millionen Euro für 183 denkmalpflegerische Projekte bereit. 

