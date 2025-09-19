Grünes Licht für neue Sporthalle

Der Neubau ist notwendig, um den steigenden Bedarf an Sportflächen für die Sportklassen der NRW-Sportschule abzudecken. Die Luisenschule ist eine von insgesamt 18 NRW-Sportschulen. Mit den Schwerpunktsportarten Badminton und Hockey bietet das Gymnasium den Nachwuchstalenten sehr gute Bedingungen, Schule und Leistungssport miteinander zu verbinden, sagt die Stadt. Neben dem Schulsport profitieren auch die Vereine in Mülheim von dem Neubau: Handball, Hockey, Floorball oder Futsal erhalten dringend benötigte zusätzliche Hallenkapazitäten, da die Halle außerhalb der Schulzeiten für den Vereinssport geöffnet wird.