Mülheimer Start-Up will Batterietechnologie vorantreiben
Veröffentlicht: Mittwoch, 20.08.2025 11:54
Das Mülheimer Start-Up-Unternehmen "Minerva Carbon" bekommt für seine Forschung in der Batterietechnologie eine Millionenförderung vom Bund. Das hat das Mülheimer Max-Planck-Institut für Kohlenforschung mitgeteilt. Das Institut unterstützt das Unternehmen bei seinen Forschungen.
"Minerva Carbon" hat sich zum Ziel gesetzt, Batterien mit Hochleistungskohlenstoffen effizienter, langlebiger und leistungsfähiger zu machen. Zudem will das Unternehmen Deutschland als Standort in den Bereichen Batterie- und Brennstoffzellentechnologie stärken. Für die Forschung fließen 1,8 Millionen Euro Fördergeld nach Mülheim. Das Geld kommt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.