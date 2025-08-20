Mülheimer Start-Up will Batterietechnologie vorantreiben

"Minerva Carbon" hat sich zum Ziel gesetzt, Batterien mit Hochleistungskohlenstoffen effizienter, langlebiger und leistungsfähiger zu machen. Zudem will das Unternehmen Deutschland als Standort in den Bereichen Batterie- und Brennstoffzellentechnologie stärken. Für die Forschung fließen 1,8 Millionen Euro Fördergeld nach Mülheim. Das Geld kommt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.