Duisburger Mafia-Prozess bis Ende Oktober unterbrochen

Der Mann hatte Kontakt zu seiner Mutter, die positiv getestet wurde. Deshalb war der Prozess am Montag auch unterbrochen worden. Der Mann ist einer von insgesamt 14 Angeklagten. Die Vorwürfe: Kokainhandel, Betrug und Geldwäsche. Außerdem sollen die Männer Mitglieder der `Ndrangheta-Mafia sein - oder sie zumindest unterstützt haben. Aus Sicherheitsgründen findet der Prozess nicht in Duisburg, sondern in Düsseldorf statt - im Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts. Der Prozess dauert mindestens bis Ende 2021.