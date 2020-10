Mafia-Prozess zum 2. Mal wg Corona unterbrochen

Nach Corona-Schnelltests und ärztlicher Untersuchung aller drei Staatsanwälte konnte der Prozess aber dann doch fortgesetzt werden. Angeklagt sind 14 Männer, unter anderem wegen Drogenhandels, Betrugs und Geldwäsche. Die mutmaßlichen Täter sollen der Mafiaorganisation Ndrangheta angehören. Aus Sicherheitsgründen findet der Prozess nicht in Duisburg, sondern in Düsseldorf statt - im Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts. Schon zum Prozessauftakt vor zwei Wochen war die Verhandlung abgebrochen worden, weil ein Angeklagter wegen seiner mit Corona infizierten Mutter in Quarantäne musste.