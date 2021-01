Mafia-Prozess erneut verschoben

Darum soll der Prozess erst am 15. Januar weitergehen. 14 Angeklagten wird unter anderem der Handel mit Kokain im Umfeld der italienischen Mafiagruppe ´Ndrangheta vorgeworfen. Aus Sicherheitsgründen findet der Prozess nicht in Duisburg, sondern in einem besonders geschützten Bereich des Oberlandesgerichts Düsseldorf statt.