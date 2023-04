Zwei Tage Streik bei IKEA

Auch in Duisburg, Essen und Dortmund sollen die Mitarbeiter die Arbeit ruhen lassen, und das gleich an zwei Tagen, nämlich heute und morgen (14./15. April). Ver.di fordert einen Zukunftstarifvertrag. Es kommen mehr Kunden, es gibt aber nicht mehr Personal, heißt es. Für die Beschäftigten bedeute das mehr Arbeitsbelastung. Es gehe um Dinge wie Schutz vor Überlastung oder auch einen Anspruch auf Qualifizierung. Welche Auswirkungen der Streik auf den Verkauf in den IKEA-Häusern hat, ist unklar. Bei den Streiks im letzten Jahr konnte der Verkauf weitestgehend normal weiter laufen.