Warnstreik am Freitag: Erneut Kitas betroffen

Viele Einrichtungen werden voraussichtlich wieder geschlossen bleiben. Außerdem werden noch einmal die Beschäftigten vieler Kliniken im Ruhrgebiet zum Warnstreik aufgerufen. An vielen Einrichtungen gibt es schon morgen Einschränkungen. Oberhausen und Mülheim sind hier aber nicht direkt betroffen. Die Beschäftigten sollen an einer zentralen Kundgebung in Essen teilnehmen. Sie startet um 9.30 Uhr am Hauptbahnhof. Anschließend soll sich ein Demozug zum DGB-Haus aufmachen, wo eine Abschlusskundgebung geplant ist. Die Aktion findet laut Gewerkschaft vor dem Hintergrund des Equal Pay-Days und des Frauentags statt. Sie soll die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass gerade in den Bereichen Pflege, Sozialarbeit und Erziehung vorwiegend Frauen arbeiten. Ver.di will sich für mehr Lohngerechtigkeit einsetzen. Der Warnstreik findet auch vor dem Hintergrund der festgefahrenen Tarifverhandlungen statt.