ver.di: Nächte Warnstreikwelle rollt

Darunter die Knappschaft Kliniken in Bottrop, Gelsenkirchen, Recklinghausen und Bochum, das Klinikum Dortmund, das Alfried-Krupp-Krankenhaus, die Ruhrlandklinik und LVR Klinik Essen. Mehrere Demos sind geplant. Die Gewerkschaft beklagt, dass die Mitarbeitenden in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen hochbelastet seien. Von den öffentlichen Arbeitgebern gebe es dafür keine Anerkennung. ver.di fordert in der Tarifrunde von Bund und Kommunen u.a. acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich, außerdem höhere Zuschläge für die Arbeit zu belastenden und ungünstigen Zeiten.