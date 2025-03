Sparkasse: Heute nur in Stadtmitte und Saarn geöffnet

Die übrigen Filialen in Speldorf, Styrum, Dümpten und Heißen bleiben dicht. Ausgemachte Beratungstermine finden aber wie vereinbart in allen Filialen statt, heißt es. Auch die SB-Bereiche aller Standorte bleiben demnach geöffnet. Laut Sparkassen-Sprecher werden sich auch Beschäftigte aus dem KundenServiceCenter am Warnstreik beteiligen. Die Hotline sei deswegen heute nur eingeschränkt erreichbar. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten von Bund und Städten, mindestens aber 350 Euro mehr.