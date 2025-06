Falscher Sparkassen-Mitarbeiter - Festnahme

Das Ziel: Bargeld, Girokarte und PIN-Nummer ergaunern. Nachbarn beobachteten, wie der 18-Jährige an der Wohnung in der Hingbergstraße klingelte - es kam ihnen sehr verdächtig vor, sagt die Polizei. Die Nachbarn wählten den Notruf und hielten den jungen Mann fest, bis die Polizei eintraf. Die nahmen den 18-Jährigen vorläufig fest und ermitteln wegen Betrugs gegen ihn. Ob der Verdächtige an weiteren aktuellen Betrugsfällen beteiligt war, wird geprüft, heißt es.