IG BAU: Mehr Geld für Maler und Lackierer

Wer einen Vollzeitjob macht, erhält jetzt 90 Euro mehr, sagt die IG BAU. Das Lohn-Plus gelte rückwirkend ab April. Im nächsten Jahr stehe dann schon die nächste Lohnerhöhung an. Die Verhandlungen mit den Arbeitgebern seien "äußerst hart" gewesen, sagt die Gewerkschaft. Wer von den Malern und Lackierern nicht nach Tarif bezahlt wird, hat einen Anspruch auf den Branchenmindestlohn. Auch dieser steige, und zwar ab Juli auf 15,55 Euro. Tarifbeschäftigte in der Branche gibt es bei uns in Mülheim rund 300 in 44 Betrieben.