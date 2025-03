NGG: Mehr Geld für Beschäftigte in Metzgereien

Ein erfahrener Geselle verdient demnach jetzt 17,32 Euro pro Stunde. Laut Gewerkschaft NGG macht das in Vollzeit einen Bruttolohn von 2.930 Euro im Monat. Eine gelernte Verkäuferin kommt bei einem Stundenlohn von jetzt 15,26 Euro auf knapp 2.580 Euro im Monat. Bereits im September steht laut Gewerkschaft die nächste Lohnerhöhung an. Dann geht es noch einmal um 2,4 Prozent rauf. Bei uns in Mülheim gibt es sieben Metzgereien, die dem Innungsverband angehören.