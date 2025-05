NGG: Nein zu Arbeitszeitplänen der Regierung

Schwarz-Rot hat vor, aus der Regelarbeitszeit von acht Stunden am Tag eine Höchstarbeitszeit pro Woche zu machen. NGG befürchtet, dass auf Arbeitnehmer dann 10 plus X-Stunden-Tage zukommen und warnt vor den Folgen. Mögliche Auswirkungen wären z.B. eine erhöhte Unfallgefahr und Probleme bei der Betreuung von Kindern. Ein zweiter Plan ist der Gewerkschaft ebenfalls ein Dorn im Auge: Zuschläge auf Überstunden steuerfrei zu machen. Überstunden sollen so lukrativ werden. Der Berg an Überstunden werde so aber nur noch weiter wachsen. NGG sagt, dass das im Grunde ein Projekt ist, das neue Jobs verhindert. Sie appelliert an die Bundestagsabgeordneten von CDU und SPD in der Region, den Plänen zur Mehrarbeit einen Riegel vorzuschieben.