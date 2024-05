Zusätzliches Schwimmbad für Mülheim in Planung

Grüne und CDU beauftragen die Stadt, einen konkreten Fahrplan festzulegen. Demnach soll noch in diesem Jahr eine Machbarkeitsstudie auf den Weg gebracht werden. Ziel wäre demnach mit dem Bau in sechs Jahren loszulegen. Vor allem die Finanzierung eines solchen Projekts ist noch völlig ungeklärt. In Mülheim gibt es weder in Speldorf, noch in Broich oder Saarn ein öffentliches Schwimmbad. Auch auf der anderen Seite der Ruhr gibt es nur ein kleines Angebot. Öffentliches Schwimmen ist nur im Hallenbad Süd und im Friedrich-Wennmann-Bad möglich. Letzteres soll durch einen Neubau ersetzt werden. Die Kosten dafür liegen bei rund 20 Millionen Euro. Wenn alles glatt läuft, soll es in zwei Jahren fertig sein. Auch das Naturbad Styrum befindet sich auf der rechten Ruhrseite.