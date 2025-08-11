Navigation

Rohrbruch in Saarn – 50 Wohneinheiten ohne Wasser

Veröffentlicht: Montag, 11.08.2025 14:25

Die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW) repariert aktuell einen Rohrbruch in der Düsseldorfer Straße - auf Höhe der Hausnummer 130 (nahe der Bushaltestelle). Rund 50 Wohneinheiten sind ohne Wasser, sagt die RWW.

© Alexandra Roth / Funke Foto Services

Der Verkehr in Richtung Stadtmitte wird über eine der Linksabbiegerspuren geführt, sagt die RWW. Die Geradeausspur in Richtung Innenstadt ist gesperrt. Wenn alles gut läuft, soll der Schaden bis abends behoben sein, heißt es. Die Reparatur der Fahrbahn wird aber noch bis Ende der Woche dauern, sagt die RWW. 

