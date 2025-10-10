Wasser in Mülheim läuft wieder
Veröffentlicht: Freitag, 10.10.2025 14:15
Heute morgen (10.10.) kam in Teilen von Mülheim und Oberhausen wenig oder kein Wasser aus dem Hahn. Grund war ein kurzer Stromausfall in der Nähe des Wasserwerks Styrum, sagt der Versorger RWW.
Der Ausfall war nur wenige Sekunden lang. Weil der Wasserdruck erst langsam wieder aufgebaut werden musste, hat es etwa eine Stunde gedauert, bis überall wieder normal Wasser aus dem Hahn kam. Seit etwa 10.30 Uhr läuft alles wieder normal, sagt die RWW.