Navigation

Wasser in Mülheim läuft wieder

Veröffentlicht: Freitag, 10.10.2025 14:15

Heute morgen (10.10.) kam in Teilen von Mülheim und Oberhausen wenig oder kein Wasser aus dem Hahn. Grund war ein kurzer Stromausfall in der Nähe des Wasserwerks Styrum, sagt der Versorger RWW.

© Foto: Dana Schmies / Funke Foto Services

Der Ausfall war nur wenige Sekunden lang. Weil der Wasserdruck erst langsam wieder aufgebaut werden musste, hat es etwa eine Stunde gedauert, bis überall wieder normal Wasser aus dem Hahn kam. Seit etwa 10.30 Uhr läuft alles wieder normal, sagt die RWW.

Weitere Meldungen

Selbst gezüchtet: Brotbacken mit dem eigenen Sauerteig

Ernährung Brote mit leckerem Sauerteig-Aroma gibt’s nur beim Bäcker? Stimmt nicht, man kann sie auch selbst backen – und sogar den eigenen Sauerteig heranziehen.

Sauerteig Weizenbrot im Römertopf backen

Opa stirbt bei Rettungsversuch von Spielzeugboot

Panorama Ein Opa aus Baden-Württemberg versucht, das Spielzeugboot seines Enkels zu retten – und kehrt nicht zurück. Wie Zeugen versuchen dem 72-Jährigen noch zu helfen.

Starnberger See

Rohrbruch in Saarn – 50 Wohneinheiten ohne Wasser

Lokalnachrichten Die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW) repariert aktuell einen Rohrbruch in der Düsseldorfer Straße - auf Höhe der Hausnummer 130 (nahe der Bushaltestelle).

skyline