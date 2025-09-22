RWW: Trinkwasserleitungen werden gespült

Letztendlich soll so sichergestellt werden, dass das Trinkwasser auf der Kuppe immer die gleiche Qualität hat. RWW weist darauf hin, dass während der Spülungen der Wasserdruck an den Wasserhähnen zeitweise schwanken kann. Auch könne sich das Trinkwasser verfärben. Giftig sei das jedoch nicht. In diesem Fall sollen wir das Wasser einfach einen Moment laufen lassen, bis es wieder klar ist. Die Arbeiten in Saarn sollen rund sechs Wochen dauern.





RWW-Infotelefon:

0208 4433-206 oder

0208 4433-556