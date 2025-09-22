Navigation

RWW: Trinkwasserleitungen werden gespült

Veröffentlicht: Montag, 22.09.2025 05:23

RWW spült ab heute (22.9.) auf der Saarner Kuppe die Trinkwasserleitungen. Die Arbeiten dienen dazu, die Leitungen zu pflegen und die Anlagen instand zu halten.

© Alexandra Roth / Funke Foto Services

Letztendlich soll so sichergestellt werden, dass das Trinkwasser auf der Kuppe immer die gleiche Qualität hat. RWW weist darauf hin, dass während der Spülungen der Wasserdruck an den Wasserhähnen zeitweise schwanken kann. Auch könne sich das Trinkwasser verfärben. Giftig sei das jedoch nicht. In diesem Fall sollen wir das Wasser einfach einen Moment laufen lassen, bis es wieder klar ist. Die Arbeiten in Saarn sollen rund sechs Wochen dauern.


RWW-Infotelefon:

0208 4433-206 oder

0208 4433-556

Weitere Meldungen

RWW: Führung durchs Styrumer Wasserwerk

Lokalnachrichten Am Freitag (26.9.) lädt RWW zu einer Führung durch das Ruhrwasserwerk in Styrum ein. Die Führung findet von 15 bis 17 Uhr statt und richtet sich ausschließlich an Erwachsene.

Durchsuchungen in Saarn

Lokalnachrichten Die Polizei hat heute Details zum Einsatz gestern Morgen (16.9.) in Saarn bekanntgegeben. Sie spricht von einem Schlag gegen ein Betrugs- und Geldwäschenetz.

Oststraße Anfang Oktober wieder frei

Lokalnachrichten Auf der Oststraße brauchen Autofahrer noch etwas Geduld. Die Vollsperrung kann voraussichtlich im Laufe der ersten Oktoberwoche aufgehoben werden.

Eine Straßenbarke in Nahaufnahme.
skyline