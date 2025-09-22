Navigation

RWW: Führung durchs Styrumer Wasserwerk

Veröffentlicht: Montag, 22.09.2025 14:00

Am Freitag (26.9.) lädt RWW zu einer Führung durch das Ruhrwasserwerk in Styrum ein. Die Führung findet von 15 bis 17 Uhr statt und richtet sich ausschließlich an Erwachsene.

© Franz Naskrent / FUNKE Foto Services

Interessierte können sich die Aufbereitung von Trinkwasser im Detail anschauen. Dazu gehören laut RWW die Filtration, die Behandlung mit Ozon, Aktivkohle und UV-Licht. Weitere Themen des Nachmittags sind die Wasserqualität, der Gewässerschutz im Haushalt sowie der verantwortungsvolle Umgang mit Trinkwasser. Die Führung ist kostenlos, jedoch ist eine vorherige Anmeldung unter 0208/4433-390 erforderlich.

Weitere Meldungen

RWW: Trinkwasserleitungen werden gespült

Lokalnachrichten RWW spült ab heute (22.9.) auf der Saarner Kuppe die Trinkwasserleitungen. Die Arbeiten dienen dazu, die Leitungen zu pflegen und die Anlagen instand zu halten.

Oststraße Anfang Oktober wieder frei

Lokalnachrichten Auf der Oststraße brauchen Autofahrer noch etwas Geduld. Die Vollsperrung kann voraussichtlich im Laufe der ersten Oktoberwoche aufgehoben werden.

Eine Straßenbarke in Nahaufnahme.

Schleuseninsel: 30 Angebote beim Familienfest

Lokalnachrichten Morgen (7.9.) läuft auf der Schleuseninsel in Mülheim das traditionelle Familienfest von RWW und dem Naturschutzbund Ruhr. Über 30 Angebote stehen auf dem Programm.

