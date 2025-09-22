RWW: Führung durchs Styrumer Wasserwerk
Veröffentlicht: Montag, 22.09.2025 14:00
Am Freitag (26.9.) lädt RWW zu einer Führung durch das Ruhrwasserwerk in Styrum ein. Die Führung findet von 15 bis 17 Uhr statt und richtet sich ausschließlich an Erwachsene.
Interessierte können sich die Aufbereitung von Trinkwasser im Detail anschauen. Dazu gehören laut RWW die Filtration, die Behandlung mit Ozon, Aktivkohle und UV-Licht. Weitere Themen des Nachmittags sind die Wasserqualität, der Gewässerschutz im Haushalt sowie der verantwortungsvolle Umgang mit Trinkwasser. Die Führung ist kostenlos, jedoch ist eine vorherige Anmeldung unter 0208/4433-390 erforderlich.