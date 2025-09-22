RWW: Führung durchs Styrumer Wasserwerk

Interessierte können sich die Aufbereitung von Trinkwasser im Detail anschauen. Dazu gehören laut RWW die Filtration, die Behandlung mit Ozon, Aktivkohle und UV-Licht. Weitere Themen des Nachmittags sind die Wasserqualität, der Gewässerschutz im Haushalt sowie der verantwortungsvolle Umgang mit Trinkwasser. Die Führung ist kostenlos, jedoch ist eine vorherige Anmeldung unter 0208/4433-390 erforderlich.