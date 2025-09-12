Navigation

Oststraße Anfang Oktober wieder frei

Veröffentlicht: Freitag, 12.09.2025 11:17

Auf der Oststraße brauchen Autofahrer noch etwas Geduld. Die Vollsperrung kann voraussichtlich im Laufe der ersten Oktoberwoche aufgehoben werden. Das hat uns der Mülheimer Versorger RWW auf Nachfrage gesagt.

Eine Straßenbarke in Nahaufnahme.
© Pixabay

In der Oststraße muss nach einem Wasserrohrbruch die Fahrbahn erneuert werden. Laut RWW sollen die Arbeiten jetzt am Dienstag (16.9.) beginnen und rund 14 Tage dauern. Die Sperrung sorgt seit Wochen für Verkehrsprobleme in der östlichen Innenstadt. Viele Autofahrer weichen über die Kalkstraße aus. Weil auch auf dem Dickswall gebaut wird, gibt es häufig lange Rückstaus im Bereich der Kreuzung mit Kalkstraße.  

Weitere Meldungen

Oppspring wird zur Baustelle

Lokalnachrichten Auf dem Oppspring müssen Autofahrer von der nächsten Woche an Umwege fahren. Die Straße wird ab Montag (15.10.)  zwischen Insterburger Weg und der Hausnummer 76 gesperrt.

Radweg ab heute vollgesperrt

Lokalnachrichten Zwischen Mülheim und Essen müssen Radfahrer ab heute (8.9.) auf einem Abschnitt Umwege fahren. Das letzte Teilstück der Rheinischen Bahn wird asphaltiert.

Schleuseninsel: 30 Angebote beim Familienfest

Lokalnachrichten Morgen (7.9.) läuft auf der Schleuseninsel in Mülheim das traditionelle Familienfest von RWW und dem Naturschutzbund Ruhr. Über 30 Angebote stehen auf dem Programm.

skyline