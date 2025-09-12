Oststraße Anfang Oktober wieder frei
Veröffentlicht: Freitag, 12.09.2025 11:17
Auf der Oststraße brauchen Autofahrer noch etwas Geduld. Die Vollsperrung kann voraussichtlich im Laufe der ersten Oktoberwoche aufgehoben werden. Das hat uns der Mülheimer Versorger RWW auf Nachfrage gesagt.
In der Oststraße muss nach einem Wasserrohrbruch die Fahrbahn erneuert werden. Laut RWW sollen die Arbeiten jetzt am Dienstag (16.9.) beginnen und rund 14 Tage dauern. Die Sperrung sorgt seit Wochen für Verkehrsprobleme in der östlichen Innenstadt. Viele Autofahrer weichen über die Kalkstraße aus. Weil auch auf dem Dickswall gebaut wird, gibt es häufig lange Rückstaus im Bereich der Kreuzung mit Kalkstraße.