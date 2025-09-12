Oststraße Anfang Oktober wieder frei

In der Oststraße muss nach einem Wasserrohrbruch die Fahrbahn erneuert werden. Laut RWW sollen die Arbeiten jetzt am Dienstag (16.9.) beginnen und rund 14 Tage dauern. Die Sperrung sorgt seit Wochen für Verkehrsprobleme in der östlichen Innenstadt. Viele Autofahrer weichen über die Kalkstraße aus. Weil auch auf dem Dickswall gebaut wird, gibt es häufig lange Rückstaus im Bereich der Kreuzung mit Kalkstraße.