Navigation

Siepenstraße: Vollsperrung wird aufgehoben

Veröffentlicht: Dienstag, 28.10.2025 06:51

Auf der Siepenstraße kann der Verkehr ab heute wieder durchgehend rollen. Ein Hohlraum, der unter der Fahrbahn entdeckt worden war, ist jetzt verfüllt worden. Das hat die Stadt mitgeteilt.

© Foto-Ruhrgebiet - Fotolia

Der Hohlraum war am 8. Oktober bei Glasfaserarbeiten entdeckt worden. Die Siepenstraße musste aus Sicherheitsgründen zwischen den Hausnummern 9 und 15 vollgesperrt werden. Warum der Hohlraum entstanden war, hat die Stadt noch nicht gesagt.

Weitere Meldungen

Fernwärme: Bruchstraße ab heute gesperrt

Lokalnachrichten Die medl startet heute mit dem nächsten Bauabschnitt der Fernwärmearbeiten im Dichterviertel. Hierfür wird die Bruchstraße für den Verkehr gesperrt. Das hat die medl angekündigt.

Hintereinander stehend gestapelte Absperrungen für Straßensperrungen mit zwei Lichtern.

Brückenabriss: A40 wird vollgesperrt

Lokalnachrichten Rund um das Autobahnkreuz Kaiserberg müssen sich Autofahrer ab heute Abend auf noch mehr Verkehrsprobleme einstellen.

Vollsperrung: Buslinie 131 wird umgeleitet

Lokalnachrichten Wegen Bauarbeiten auf der Bruchstraße gibt es für Pendler mit der Ruhrbahn ab Montag neue Einschränkungen.

skyline