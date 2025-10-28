Siepenstraße: Vollsperrung wird aufgehoben
Veröffentlicht: Dienstag, 28.10.2025 06:51
Auf der Siepenstraße kann der Verkehr ab heute wieder durchgehend rollen. Ein Hohlraum, der unter der Fahrbahn entdeckt worden war, ist jetzt verfüllt worden. Das hat die Stadt mitgeteilt.
Der Hohlraum war am 8. Oktober bei Glasfaserarbeiten entdeckt worden. Die Siepenstraße musste aus Sicherheitsgründen zwischen den Hausnummern 9 und 15 vollgesperrt werden. Warum der Hohlraum entstanden war, hat die Stadt noch nicht gesagt.