Mülheimer Schüler spenden für Wasserprojekte in Afrika

In diesem Jahr haben mehr als 300 Schülerinnen und Schüler bei der Aktion mitgemacht. Sie sind einen rund drei Kilometer langen Weg vom Haus Ruhrnatur bis zum Aquarius Wassermuseum gewandert. Mit Wasserflaschen im Gepäck demonstrieren sie symbolisch, welche Strapazen viele Kinder weltweit täglich auf sich nehmen müssen, um an sauberes Trinkwasser zu gelangen. In Regionen ohne Zugang zu sauberem Wasser sind es oft Kinder, die täglich kilometerweit laufen müssen, um Wasser für ihre Familien zu holen. Mit ihrer Wanderung machen die Mülheimer Schüler auf diese Belastung aufmerksam und setzen ein starkes Zeichen für Solidarität und die Bedeutung von sauberem Trinkwasser.