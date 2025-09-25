Mülheimer Schüler spenden für Wasserprojekte in Afrika
Veröffentlicht: Donnerstag, 25.09.2025 07:08
Die Kindernothilfe darf sich über eine große Spende aus Mülheim freuen. Bei der Aktion „Wandern für Wasser“ haben Mülheimer Schüler gemeinsam mit dem Wasserversorger RWW und dem Rotary Club Mülheim-Uhlenhorst in diesem Jahr über 11.000 Euro gesammelt. Das Bundesministerium für Entwicklung hat die Summe auf fast 45.000 Euro aufgestockt. Die Spende ist jetzt übergeben worden. Die Aktion "Wandern für Wasser" findet jedes Jahr im März anlässlich des Internationalen Tags des Wassers statt.
In diesem Jahr haben mehr als 300 Schülerinnen und Schüler bei der Aktion mitgemacht. Sie sind einen rund drei Kilometer langen Weg vom Haus Ruhrnatur bis zum Aquarius Wassermuseum gewandert. Mit Wasserflaschen im Gepäck demonstrieren sie symbolisch, welche Strapazen viele Kinder weltweit täglich auf sich nehmen müssen, um an sauberes Trinkwasser zu gelangen. In Regionen ohne Zugang zu sauberem Wasser sind es oft Kinder, die täglich kilometerweit laufen müssen, um Wasser für ihre Familien zu holen. Mit ihrer Wanderung machen die Mülheimer Schüler auf diese Belastung aufmerksam und setzen ein starkes Zeichen für Solidarität und die Bedeutung von sauberem Trinkwasser.