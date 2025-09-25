2.500 neue iPads für Mülheims Oberstufenschüler

Ziel ist es, vor allem in den Abschlussklassen eine Eins-zu-Eins-Ausstattung zu schaffen, also jedem Schüler ein eigenes Gerät zur Verfügung zu stellen, sagt die Stadt. Zwar seien viele Schulen in Mülheim digital gut aufgestellt, in einigen Jahrgängen fehle bisher aber eine flächendeckende Ausstattung. Die Verteilung der Geräte soll noch im laufenden Schuljahr starten.