2.500 neue iPads für Mülheims Oberstufenschüler
Veröffentlicht: Donnerstag, 25.09.2025 12:36
In Mülheim erhalten Oberstufenschüler in den kommenden Monaten rund 2.500 iPads. Die Geräte werden von einer Stiftung gesponsert, die die Stadt namentlich nicht nennt.
Ziel ist es, vor allem in den Abschlussklassen eine Eins-zu-Eins-Ausstattung zu schaffen, also jedem Schüler ein eigenes Gerät zur Verfügung zu stellen, sagt die Stadt. Zwar seien viele Schulen in Mülheim digital gut aufgestellt, in einigen Jahrgängen fehle bisher aber eine flächendeckende Ausstattung. Die Verteilung der Geräte soll noch im laufenden Schuljahr starten.