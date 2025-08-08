Nachhaltigkeit: Neue Sprechstunden rund um Klimaschutz

Die Stadt Mülheim erweitert ihr Serviceangebot im Bereich Klimaschutz und Gebäudemodernisierung. Mit neuen Quartierssprechstunden in den energetischen Sanierungsquartieren Styrum und Broich-Speldorf gibt es ab sofort eine kostenfreie, unabhängige und persönliche Beratung, und zwar direkt vor Ort im eigenen Stadtteil, heißt es.

© Barbara Zabka / FUNKE Foto Services (Symbolfoto)