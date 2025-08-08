Nachhaltigkeit: Neue Sprechstunden rund um Klimaschutz
Veröffentlicht: Freitag, 08.08.2025 05:12
Die Stadt Mülheim erweitert ihr Serviceangebot im Bereich Klimaschutz und Gebäudemodernisierung. Mit neuen Quartierssprechstunden in den energetischen Sanierungsquartieren Styrum und Broich-Speldorf gibt es ab sofort eine kostenfreie, unabhängige und persönliche Beratung, und zwar direkt vor Ort im eigenen Stadtteil, heißt es.
Auch im bereits bestehenden Sanierungsquartier Dümpten wird die Sprechstunde demnach fortgeführt. In den Sprechstunden geht es um Themen wie Wärmedämmung, Heizungstauch, Photovoltaik oder Fördermöglichkeiten. Hier gibt es alle Infos im Überblick.