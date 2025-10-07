Navigation

RWW: Wasserleitungen in Styrum werden gespült

Veröffentlicht: Dienstag, 07.10.2025 05:17

Ab sofort spült RWW die Trinkwasserleitungen in Styrum. Die Arbeiten dauern voraussichtlich den ganzen Oktober.

© Alexandra Roth / Funke Foto Services

Die Arbeiten dienen dazu, die Leitungen zu pflegen und die Anlagen instand zu halten. Letztendlich soll so sichergestellt werden, dass das Trinkwasser auf der Kuppe immer die gleiche Qualität hat. RWW weist darauf hin, dass während der Spülungen der Wasserdruck an den Wasserhähnen zeitweise schwanken kann. Auch könne sich das Trinkwasser verfärben. Giftig sei das jedoch nicht. In diesem Fall sollen wir das Wasser einfach einen Moment laufen lassen, bis es wieder klar ist.


RWW-Infotelefon:

0208 4433-206 oder

0208 4433-556

Weitere Meldungen

Bericht: Gute Wasserqualität in der Ruhr

Ruhrgebietsnachrichten Das Wasser in der Ruhr hat weiterhin eine hohe Qualität und ist sogar noch sauberer geworden.

Mülheimer Schüler spenden für Wasserprojekte in Afrika

Lokalnachrichten Die Kindernothilfe darf sich über eine große Spende aus Mülheim freuen.

RWW: Führung durchs Styrumer Wasserwerk

Lokalnachrichten Am Freitag (26.9.) lädt RWW zu einer Führung durch das Ruhrwasserwerk in Styrum ein. Die Führung findet von 15 bis 17 Uhr statt und richtet sich ausschließlich an Erwachsene.

skyline