Zulassungsservice für Mitglieder

Wer aktuell beim Straßenverkehrsamt ein Auto zulassen will, muss wegen Corona oft längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Der ADAC Nordrhein will deswegen helfen. Er bietet seinen Mitgliedern in Mülheim einen Kfz-Zulassungsservice an - und zwar in Zusammenarbeit mit der TÜV Rheinland Plus GmbH.

© lightpoet - Fotolia