ADAC: Pfingstwochenende wird zur Staufalle

Der Freitag vor Pfingsten gilt als einer der staureichsten Tage des ganzes Jahres. Im letzten Jahr gab es in ganz NRW an diesem Tag 1.200 Kilometer Stau, heißt es. Viele nutzen das verlängerte Feiertags-Wochenende für einen Kurzurlaub. Der Dienstag ist landesweit Ferientag. Mülheim ist mittendrin in den staureichsten Strecken. Der ADAC rechnet sowohl auf A3 als auch A40 mit dichtem Verkehr. Hauptgrund sind die Bauarbeiten im Kreuz Kaiserberg. Außerdem wird die A42 wird ab Freitagabend bis einschließlich Montag, den 16. Juni zwischen Bottrop-Süd und Essen-Nord in beiden Richtungen gesperrt.