Viel Stau auf Autobahnen erwartet

In vielen Bundesländern ist auch der Freitag nach Himmelfahrt schulfrei, deshalb rechnet der ADAC mit besonders vielen Kurzurlaubern, die unterwegs sein werden. Hinzu kommen zahlreiche Baustellen. Bundesweit sind es derzeit rund 1200 auf den Autobahnen. Bei uns in der Region unter anderem die große Dauerbaustelle im Kreuz Kaiserberg. Auch neue Baustellen kommen am Wochenende dazu. Die A42-Brücke über den Rhein wird am Freitagabend für Wartungsarbeiten vollgesperrt: Umgeleitet wird über die A40, A57 und A59.