Mehr Baustellen auf Autobahnen in NRW

In Nordrhein-Westfalen gibt es momentan so viele Autobahnbaustellen, wie lange nicht mehr: 743 Baustellen zählt der ADAC im Mai – das sind fast zwei Drittel aller Baustellen in ganz Deutschland.

© Symbolbild Spursperrung /Foto: Radio Mülheim