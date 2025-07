A3 schon wieder kaputt: Sperrung steht an

Die rechte Spur ist wegen massiver Schäden gesperrt, sagt die Autobahn GmbH. Für die Reparatur muss die A3 in dem Bereich Richtung Arnheim ab morgen Abend (4.7.) um 20 Uhr vollgesperrt werden. In Richtung Köln gibt es nur eine Fahrspur. Am Montagmorgen um 5 Uhr sollen die Schäden repariert sein. Parallel dazu ist auch immer noch die A43 bei Herne vollgesperrt. Es kommt deswegen schon jetzt zu langen Staus.