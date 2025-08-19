Wasserrohr platzt - Straße in Dümpten gesperrt - MIT UPDATE!

Update: +++ RWW kann heute noch kein verlässliches Ende der Baustelle nennen - ein Sprecher schätzt, dass die Straße Anfang bis Mitte der nächsten Woche frühestens freigegeben werden kann +++





Bei uns in Mülheim ist derzeit eine weitere Straße gesperrt. Seit gestern (17.8.) ist die Nordstraße in Dümpten dicht.

© Kerstin Bögeholz/FUNKE Foto Services