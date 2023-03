Zollamt Duisburg erfolgreich gegen Schwarzarbeit

Größter Fall war eine sogenannte illegale Arbeitnehmerüberlassung. Dabei werden Leiharbeiter ohne Genehmigung an andere Firmen ausgeliehen. Unter der Federführung des Amtsgerichts Duisburg hatte der Zoll in elf Bundesländern Unternehmen durchsucht. Insgesamt hat der Zoll über 830.000 Euro Bußgelder verhängt und einen Schaden von fast 23 Millionen Euro aufgedeckt. Gerichte verhängten im letzten Jahr aufgrund der Ermittlungen in Sachen Schwarzarbeit Freiheitsstrafen über mehr als 28 Jahre. Der Bezirk des Hauptzollamtes Duisburg erstreckt sich u.a. auch auf Essen, Oberhausen und Mülheim.