Jahresbilanz: Zoll bekämpft Schwarzarbeit

Das schreibt das Hauptzollamt in seiner Jahresbilanz. Die Ermittlungen führten auch zu Gefängnisstrafen. So sitzen beispielsweise zwei Männer jetzt jahrelang in Haft, weil sie ein ganzes Netzwerk an Scheinfirmen aufgebaut hatten, um Mitarbeiter schwarz bezahlen zu können. Das Hauptzollamt ist auch für Mülheim zuständig. Es ist auch im Bereich der Zwangsvollstreckung tätig. Die Zollmitarbeiter haben im letzten Jahr knapp 14 Millionen Euro eingetrieben, weil Leute ihre KFZ-Steuer nicht bezahlt haben. Bei Kontrollen auf Autobahnen, in Zügen und am Flughafen Düsseldorf konnte der Zoll außerdem massenhaft Rauschgift sicherstellen, darunter 19 Kilogramm Kokain und Heroin sowie 75 Kilogramm Aufputschmittel.