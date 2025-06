Duisburg: Zoll stellt eine halbe Tonne Kokain sicher

Die fand zunächst vor Ort 55 Kilogramm Kokain. Da die Lieferung aus dem Ausland kam, übergab die Polizei den Fall an das Zollfahndungsamt Essen. Das kontrollierte daraufhin die ganze Ladung und entdeckte insgesamt über 500 Kilogramm Kokain in der Lieferung. Der Zoll schätzt, dass die Droge einen Straßenverkaufswert von 35 Millionen Euro hat. Wer die Lieferung in Auftrag gegeben hat und wer der Empfänger ist, ist offiziell noch nicht bekannt.