Zeltfestival Ruhr: Die besten Bilder aus dem Jahr 2025

Leony - Ihr Konzert auf dem Zeltfestival

Leony trat im Rahmen des Zeltfestival Ruhr auf und begeisterte Fans und Zuschauer mit ihrem Konzert. RADIO NRW / Kerstin Wegener

Über das Zeltfestival Ruhr

Das Zeltfestival Ruhr ist eine jährliche Veranstaltung, die in Bochum am Kemnader See stattfindet. Das Kultur- und Musikfestival, das in großen weißen Zelten am Kemnader See abgehalten wird, bietet eine vielfältige Mischung aus Konzerten, Comedy, Kabarett und anderen kulturellen Veranstaltungen. Künstler aus verschiedenen Genres treten auf.

Neben den Live-Veranstaltungen gibt es auch einen großen Außenbereich mit Gastronomie und einem Markt, auf dem lokale und internationale Speisen sowie Kunsthandwerk angeboten werden. Das Zeltfestival Ruhr zieht Besucher aus der gesamten Region an und ist bekannt für seine entspannte Atmosphäre und das breite Spektrum an Unterhaltungsmöglichkeiten. Es findet in der Regel über mehrere Wochen im Sommer statt und bietet für jeden Geschmack etwas.