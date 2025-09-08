Zeltfestival Ruhr: Die besten Bilder aus dem Jahr 2025
Veröffentlicht: Montag, 08.09.2025 14:15
Am Kemnader See fand 2025 wieder das mittlerweile bekannte Zeltfestival Ruhr statt. Wir zeigen euch die besten Bilder von ausgewählten Auftritten und Konzerten.
Leony - Ihr Konzert auf dem Zeltfestival
Über das Zeltfestival Ruhr
Das Zeltfestival Ruhr ist eine jährliche Veranstaltung, die in Bochum am Kemnader See stattfindet. Das Kultur- und Musikfestival, das in großen weißen Zelten am Kemnader See abgehalten wird, bietet eine vielfältige Mischung aus Konzerten, Comedy, Kabarett und anderen kulturellen Veranstaltungen. Künstler aus verschiedenen Genres treten auf.
Neben den Live-Veranstaltungen gibt es auch einen großen Außenbereich mit Gastronomie und einem Markt, auf dem lokale und internationale Speisen sowie Kunsthandwerk angeboten werden. Das Zeltfestival Ruhr zieht Besucher aus der gesamten Region an und ist bekannt für seine entspannte Atmosphäre und das breite Spektrum an Unterhaltungsmöglichkeiten. Es findet in der Regel über mehrere Wochen im Sommer statt und bietet für jeden Geschmack etwas.