Zeltfestival Ruhr erst im Sommer 2022

Das Zeltfestival Ruhr wird wieder um ein Jahr verschoben. Das melden heute die Organisatoren. Wegen der Corona-Pandemie sei das Festival am Kemnader See in Bochum auch in diesem Sommer nicht in der bekannten Form durchführbar, heißt es in der Begründung.

© Ingo Otto/ FUNKE Foto Services