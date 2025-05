Natur: Bochumer Titanwurz kurz vor Blüte

Die Pflanze blüht nur alle drei bis fünf Jahre. Die Blüte ist dann auch nur für maximal 48 Stunden zu sehen. In Bochum war das zuletzt sogar vor fast acht Jahren der Fall. Damals lockte das Ereignis regelrechte Menschenmassen in den Botanischen Garten. Für empfindliche Nasen ist die Titanwurz-Blüte aber nicht gedacht. Der Botanische Garten beschreibt den Geruch als eine Mischung aus Limburger Käse, verfaulendem Fisch und verschwitzten Socken. Durch den Duft lockt die Pflanze Insekten an, die für die Bestäubung sorgen sollen. Hier gibt es aktuelle Infos, wann genau die Blüte zu sehen sein wird. Im Grugapark in Essen blühte eine Titanwurz-Pflanze zuletzt vor drei Jahren.