Zeltfestival Ruhr: Musik und Comedy am See

Veröffentlicht: Freitag, 22.08.2025 14:00

Heute (22.8.) startet in Bochum und Witten das Zeltfestival Ruhr. Am Kemnader See haben die Veranstalter in den letzten Wochen eine riesige Zeltstadt aufgebaut.

© Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Unabhängig vom Wetter gibt es hier eine Mischung aus Musik und Comedy. Viele Veranstaltungen namhafter Künstler sind schon längst ausverkauft. Für den Großteil der Auftritte gibt es aber noch Tickets.

Auch in diesem Jahr gibt es einen Bereich für Familien sowie Kunsthandwerk. Letztes Jahr kamen an den 17 Festivaltagen rund 140.000 Besucher. Letzter Tag des Zeltfestivals am Kemnader See ist am 7. September.

