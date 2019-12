Zeitplan für Bauarbeiten am Tourainer Ring

Und auch der weitere Verlauf am Klöttschen soll Ende November fertig sein - zwischen Heißener Straße und Bruchstraße. Mitte Dezember will die Stadt die Arbeiten auf dem Parkplatz an der Kuhlenstraße abschließen. Außerdem wir der Kreisverkehr an die Ausfahrt angeschlossen. Im neuen Jahr folgt der letzte Abschnitt auf dem Klöttschen zwischen Tourainer Ring und Kreisverkehr Heißenerstraße.