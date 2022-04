Rumbach-Baustelle wird umgebaut

Im Bereich der Kreuzung Tourainer Ring/Dickswall stehen für die Rumbach-Renaturierung von heute an weitere Umbauarbeiten an. Das sagt die Stadt. Im ersten Schritt wird die gesamte Verkehrsführung so angepasst, dass die Kreuzung trotz laufender Bauarbeiten weiter genutzt werden kann, heißt es aus dem Rathaus.

© Martin Möller / Funke Foto Services