Spektakel in Duisburg: XXL-Kräne werden abgebaut

Die Arbeiten beginnen am Samstag und sollen bis Mitte nächster Woche laufen. Die XXL-Maschinen waren jetzt drei Jahre im Einsatz. Sie haben Schutt und Stahl des alten Dachs und der Bahnsteige aus der Halle befördert. Im Gegenzug sind mit ihnen u.a. rund 650 Tonnen Stahl für das neue Dach transportiert worden. Zwei weitere große Kräne bleiben vor Ort bis zum Abschluss der Arbeiten. Der Bereich der Gleise 10 bis 13 ist schon fertig, das Dach über den Gleisen 5 bis 8 soll im Oktober soweit sein. Der Umbau des Duisburger Hauptbahnhofs gilt als das größte Bahnhofsprojekt in NRW. Bund, Land und Bahn investieren insgesamt 260 Millionen Euro. Bahnsteige und Dach werden nach und nach in Angriff genommen. Der Abschluss der Arbeiten soll in drei Jahren sein.