Wirbel um Ladendieb - Verletzte bei Zwischenfall

Diesen Vorfall bestätigt die Polizei Essen / Mülheim heute auf Nachfrage. Da sich der Rossmann-Markt im Übergang zur U-Bahn befindet, ist hier nicht die Bundespolizei zuständig. Eine Sprecherin der Polizei sagte uns, dass der Mann nur sich selbst bedroht habe. Kunden und Mitarbeiter seien nicht in Gefahr gewesen. Dennoch seien in dem Tumult Menschen verletzt worden, als sie versuchten, aus dem Laden zu flüchten. Zwei Menschen mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, zwei weitere seien leicht verletzt worden, ohne dass sie ins Krankenhaus transportiert wurden.





Zu den Verletzten gehört auch ein Mitarbeiter der Mülheimer Vollmergruppe. Angestellte des Security-Unternehmens, die gerade in der Nähe waren, hatten den Tumult im Rossmann-Markt mitbekommen und eingegriffen. Dabei hat sich ein Mitarbeiter an der Hand verletzt, sagte uns der Geschäftsführer. Die Polizei setzte gegen den mutmaßlichen Ladendieb einen Taser sein, heißt es auf Nachfrage. Dieser sei aber wirkungslos gewesen. Der Mann konnte schließlich so überwältigt werden und kam in die Psychiatrie.