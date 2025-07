Ferien: Straßensperrungen in Mintard und Dümpten

Zum Start in die Sommerferien gibt es bei uns in Mülheim einige neue Baustellen. In Dümpten laufen ab heute (14.7.) Bauarbeiten in der Straße Denkhauser Höfe im Auftrag der medl.

© www.blossey.eu / FUNKE Foto Services